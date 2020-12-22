Львівський Рух не підсилиться колишнім гравцем збірної України Артемом Мілевським. Клуб буде робити ставку на молодих футболістів.

Власник львівського клубу Григорій Козловський розповів у великому інтерв'ю на клубному ютуб-каналі про трансфер нападника Артема Мілевського. Президент заявив, що у клубі прийняли рішення відмовитись від ідеї підписати досвідченого нападника.

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Відмова від трансферу

Мілевський – вільний агент, був присутнім на матчі Руха, він у теплих стосунках з Козловським, тому його швидко засватали у львівську команду.

Раніше повідомлялось, що сторони начебто повинні були підписати піврічний контракт на початку наступного 2021-го року. Але президент клубу остаточно розвіяв всі чутки та інформацію про підписання угоди.

Артем приїжджав, ми записали відео для його ютуб-каналу. Якщо чесно, якби я був головним тренером і не мав філософії розвитку клубу, то я б і Селезньова, і Мілевського взяв би в команду. Для маркетингу це супер. Для куражу. Але у нас інша філософія клубу. У нас останнє рішення за тренером, а грати повинні молоді. Тому, на жаль, ні,

– сказав Козловський.

Сам колишній гравець збірної України зізнався, що був не проти продовжити кар'єру у Львові. Цікаво, який клуб тепер обере гравець. Останньою командою українського форварда було білоруське Динамо-Брест.