Официально: Рух уволил главного наставник Ивана Федика

Кардинальные изменения в Рухе

Львовский клуб прекратил контракт с тренером по обоюдному согласию сторон. Команда под руководством Ивана Федика неудачно стартовала в новом сезоне УПЛ – два поражения.

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В стартовом туре Рух проиграл дебютанту УПЛ Металлисту 1925 (2:1). Единственный гол за львовян забил Орест Кузык.

Во втором матче в Полтаве львовский клуб потерпел еще одно поражение – от Ворсклы (2:0).

Руководство клуба предложило Ивану Федику остаться в структуре команды и занять одну из должностей. Пока специалист не дал окончательного ответа. В Рухе поблагодарили специалиста за работу, мужество в непростой период для клуба.

Рух сыграл под руководством Федика 40 матчей: 12 побед, 14 ничьих и 14 поражений. Отметим, что под попечением специалиста "желто-черные" вышли в УПЛ и завершили дебютный сезон на 10-й позиции.

По информации "ТаТоТаке", на пост главного тренера команды претендует белорус Леонид Кучук. Специалист уже раньше работал в клубе (с 1 февраля 2019 до 10 декабря 2019 года).

В третьем туре Рух сыграет дома. На "Арене Львов" львовский клуб померяется силами с неуступчивым ровненским Вересом. Львовянам нужна победа. После двух поединков команда идет в зоне плей-офф вылета из УПЛ – 14 место.