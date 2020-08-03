Борьба за лидерство в первой лиге, поэтому места в УПЛ на следующий сезон, только обостряется. В 28-м туре между собой сыграют одни из главных претендентов на призовые места – "Рух" примет "Минай".

Матч между командами запланирован на 19:00 в понедельник, 3 августа, сообщает 24 канал.

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"Минай" в случае победы сможет снова подняться на первое место.

Зато "Рух" в случае победы поднимется на третье место. Но у команды еще есть игра в запасе, и если они победят и в перенесенном матче с "Металлургом", то выйдут на второе место.

Кроме того, уже в следующем туре "Рух"сыграет против лидера Первой лиги "Ингульца". Матч запланирован на 7 августа.

Онлайн-трансляция матча Рух-Минай