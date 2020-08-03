Боротьба за лідерство у першій лізі, відтак місця в УПЛ на наступний сезон, лише загострюється. У 28-у турі між собою зіграють одні з головних претендентів на призові місця – "Рух" прийме "Минай".

Матч між командами запланований на 19:00 в понеділок, 3 серпня, повідомляє 24 канал.

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"Минай" у випадку перемоги зможе знову піднятися на перше місце.

Натомість "Рух" у випадку перемоги підніметься на третє місце. Але в команди ще є гра у запасі, і якщо вони переможуть і в перенесеному матчі з "Металургом", то вийдуть на друге місце.

Окрім того, вже в наступному турі "Рух" зіграє проти лідера Першої ліги "Інгульця". Матч запланований на 7 серпня.

Онлайн-трансляція матчу Рух – Минай