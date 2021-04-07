Рух – Минай 2:0

Голы: Кухарук, 66, Кондраков, 83 (п)

Удаление: Багайоко, 90+3 (Минай)

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Рух и Минай – аутсайдеры чемпионата Украины сезона-2020/2021. Поэтому в очной игре команды определяли, кто потенциально может покинуть УПЛ по завершению сезона.

За 20 матчей Минай набрал 15 очков, что всего на одно больше, чем Рух. Обе команды наихудшие в УПЛ по результативности: Минай за 20 матчей смог забить 12 голов, а Рух – 15. Также команды имеют одни из худших оборон.

Обе команды не спешили улучшать свою атакующую статистику. Рух взял игру под контроль и играл первым номером. Зато Минай согласился играть вторым темпом.

За первый тайм только Руху удалось нанести один удар в створ ворот. Впрочем, он не нес угрозы.

Иронично, но именно Минай был близок, чтобы открыть счет в игре. После перерыва гости заработали штрафной с достаточно дальнего расстояния. Нуриев решился на удар и мяч после рикошета едва не оказался в воротах. Бандура сделал эффектный сэйв.

Сразу после углового Минай получил второй шанс. Шиндер удачно выбрал позицию в штрафной и пробил головой. Но и здесь Бандура был на высоте.

На 59 минуте уже Рух мог выходить вперед. Гагун обыгрался с Кухаруком и прострелил на Кондракова. Нападающий Руха с убийственной позиции не смог переиграть Поповича.

Рух продолжил давить и достиг своего на 66 минуте. Игрок Миная неудачно прервал передачу, после чего мяч оказался у Кухарука. Игрок Руха красиво пробил из-за пределов штрафной и не оставил шансов Поповичу.

После забитого гола Рух не сбавил обороты и имел несколько полумоментов, чтобы закрепить преимущество. Минаю также удалось создать угрозу, чтобы хотя бы сравнять счет. В частности, на 80 минуте Ахмедзаде позволили пробить из пределов штрафной, но его обводному удару не хватило точности.

На 83 минуте Рух все-таки удвоил преимущество. Бойчук удачно подставился в штрафной и заставил Сакива нарушить правила. Кондраков уверенно реализовал пенальти и практически закрыл игру.

Уже в компенсированное время Минай остался в меньшинстве. Дебютант гостей Багайоко наиграл на две желтые карточки – удаление!

В итоге Рух отстоял преимущество и одержал важную победу. Теперь Минай замыкает турнирную таблицу, а Рух разместился на 12 месте.

Рух – Минуй видеообзор