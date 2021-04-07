Рух – Минай 2:0

Голи: Кухарук, 66, Кондраков, 83 (п)

Вилучення: Багайоко, 90+3 (Минай)

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Рух та Минай – аутсайдери чемпіонату України сезону-2020/2021. Тому в очній грі команди визначали, хто потенційно може покинути УПЛ по завершенню сезону.

За 20 матчів Минай набрав 15 очок, що всього на одне більше, аніж Рух. Обидві команди є найгіршими в УПЛ по результативності: Минай за 20 матчів спромігся на 12 голів, а Рух – 15. Також команди мають одні з найгірших оборон.

Обидві команди не поспішали покращувати свою атакувальну статистику. Рух взяв гру під контроль та грав першим номером. Натомість Минай погодився грати другим темпом.

За перший тайм тільки Руху вдалося завдати одного удару у площину воріт. Втім, він не ніс загрози.

Іронічно, але саме Минай був близьким, щоб відкрити рахунок у грі. Після перерви гості заробили штрафний з досить дальньої відстані. Нурієв наважився на удар і м'яч після рикошету ледь не опинився у воротах. Бандура зробив ефектний сейв.

Відразу після кутового Минай отримав другий шанс. Шиндер вдало вибрав позицію у штрафному та пробив головою. Але й тут Бандура був на висоті.

На 59 хвилині вже Рух міг виходити вперед. Гагун обігрався з Кухаруком та прострілив на Кондракова. Нападник Руху з вбивчої позиції не зміг переграти Поповича.

Рух продовжив тиснути й досяг свого на 66 хвилині. Гравець Минаю невдало перервав передачу, після чого м'яч опинився у Кухарука. Гравець Руха красиво пробив з-за меж штрафного і не залишив шансів Поповичу.

Після забитого голу Рух не збавив оберти й мав декілька напівмоментів, щоб закріпити перевагу. Минаю також вдалося створити загрозу, щоб бодай зрівняти рахунок. Зокрема, на 80 хвилині Ахмедзаде дозволили пробити з меж штрафного, але його обвідному удару забракло точності.

На 83 хвилині Рух таки подвоїв перевагу. Бойчук вдало підставився у штрафному й змусив Саківа порушити правила. Кондраков впевнено реалізував пенальті та практично закрив гру.

Уже в компенсований час Минай залишився у меншості. Дебютант гостей Багайоко награв на дві жовті картки – вилучення!

У підсумку Рух відстояв перевагу та здобув важливу перемогу. Тепер Минай замикає турнірну таблицю, а Рух розмістився на 12 місці.

Рух – Минай відеоогляд