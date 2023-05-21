Металлист 1925 – Металлист 2:0

Голы: Безуглый, 58, Чирук, 68

Команды провели встречу в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышел Металлист 1925 года. Подопечные Эдмара скрылись из зоны вылета. 24 Канал.

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Без интриги

Оба харьковских коллектива борются за выживание в чемпионате Украины, однако Металлисту 1925 это удается гораздо лучше. Поэтому у команд на матч была двойная мотивация – сохранение прописки в УПЛ и принципиальный матч с прямым конкурентом из родного города.

Металлист 1925 целую игру выглядел значительно лучше, поскольку Металлист смог создать лишь один момент за первую половину встречи, а вот подопечные Эдмара приберегли все "вкуснейшее" на второй тайм. После возобновления встречи, а именно на 58-й минуте, гол на свой счет записал Безуглый. Игрок вовремя оказался на добивании после того, как мяч от перекладины отскочил к ногам. Футболист Металлиста 1925 года свой момент не упустил, 1:0.

Уже на 68-й минуте матча подопечные Эдмара смогли удвоить свое преимущество. Шикарным ассистом отличился Русин, который своим обманным маневром сбил с толку всю команду соперника и отдал прекрасную передачу один на один Чируку. Тот, в свою очередь, не мог не забить в подаренной ситуации, тем самым оформив свой дебютный мяч в УПЛ. 2:0.

Металлист 1925 отошел к контролю мяча, а вот Металлист создать ничего интересного не мог. У команды появился один случай ниоткуда, когда форвард гостей перехватил мяч у защитников Металлиста 1925, но вот реализовать свой выход на свидание с голкипером он не смог. Подопечные Эдмара довели игру до логического завершения.

Таким образом Металлист 1925 выскакивает на 9-ю строчку чемпионата (30 очков в активе), однако все еще опасается зоны вылета, куда вместо них опустился Верес. Металлист же оказался на 15-й строчке (22 очка в активе), оставшись одним из главных претендентов на вылет.

Видеообзор матча: