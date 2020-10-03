3 жовтня "Рух" та "Львів" у дербі зіграли матч 5 туру УПЛ. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю.

Рух – Львів 0:0

Вилучення: Парамонов, 34 (Рух)

Дивіться також "Дніпро-1" завдяки голу Булеци вирвав нічию у "Ворскли" у матчі з трьома вилученнями: відео

Безвиграшна серія ПФК "Львів" вже досягла шістнадцяти матчів: смак перемог "синьо-золоті" не відчувають з 29-го лютого. У минулому турі підопічні Георгія Цецадзе, який захворів коронавірусом і не був присутній на тренерській лаві, зазнали болючої поразки від "Зорі" з рахунком 0:5.

Дебютант Прем'єр-ліги "Рух" в чотирьох матчах зумів завоювати тільки одне очко, сенсаційно зігравши внічию з донецьким "Шахтарем".

У минулий мід-уїк обидва львівських колективи зазнали поразки в Кубку України. ПФК "Львів" у Полтаві програв "Ворсклі" з рахунком 0:2, а "рухівців" в Чернігові здолала "Десну" – 3:1.

На початку зустрічі ПФК "Львів" створив кілька небезпечних моментів, але повести в рахунку команді Георгія Цецадзе не вдалося. На 34-й хвилині матчу "Рух "залишився в меньшості – пряму червону картку отримав Вадим Парамонов.

Відео вилучення Парамонова

В середині другого тайму команда Цецадзе вийшла вперед, але гол був відмінений через офсайд. Скористатись чисельною більшістю ПФК "Львів" так і не зумів.

ПФК "Львів" набрав перше очко в поточному розіграші УПЛ. Команда Цецадзе залишається на останньому місці турнірної таблиці. "Рух" з двома очками йде на передостанній позиції.

У наступному турі "Рух" вдома прийматиме Динамо, ПФК "Львів" на виїзді зіграє проти "Шахтаря".