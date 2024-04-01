Рух – ЛНЗ – 1:0

Гол: Притула (95, пенальти)

В рамках 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между львовским Рухом и черкасским ЛНЗ. Судьбу матча, проходившего на стадионе "Арена Львов" во Львове, решил пенальти, назначенный в компенсированное время после просмотра VAR, пишет 24 Канал.

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Рух продолжает борьбу за еврокубки

На протяжении всего поединка на поле была равная игра. Команды создали достаточно немного моментов, поэтому неудивительно, что на табло долгое время оставались нули.

Казалось, что все завершится безголевой ничьей, однако в компенсированное время Бар в штрафной наступил на ногу Федору. Рефери Александр Соловьян после просмотра видеоповтора назначил пенальти, удалив путем второй желтой игрока ЛНЗ.

Важно. К одиннадцатиметровой отметке подошел Остап Притула, который хладнокровно реализовал приговор арбитра и принес для хозяев важную минимальную победу.

Благодаря этому результату Рух закрепился на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата УПЛ, увеличив отрыв от ближайшего преследователя, житомирского Полесья до шести баллов. До Динамо, которое идет четвертым, лишь два зачетных пункта. ЛНЗ, в свою очередь, остался 9-м с 25-ю очками.