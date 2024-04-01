Рух – ЛНЗ – 1:0

Гол: Притула (95, пенальті)

У межах 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між львівським Рухом та черкаським ЛНЗ. Долю матчу, що проходив на стадіоні "Арена Львів" у Львові, вирішив пенальті, призначений у компенсований час після перегляду VAR, пише 24 Канал.

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Рух продовжує боротьбу за єврокубки

Протягом усього поєдинку на полі була рівна гра. Команди створили досить небагато моментів, тому не дивно, що на табло довгий час залишалися нулі.

Здавалося, що все завершиться безгольовою нічиєю, однак у компенсований час Бар у штрафному наступив на ногу Федору. Рефері Олександр Солов'ян після перегляду відеоповтору призначив пенальті, вилучивши шляхом другої жовтої гравця ЛНЗ.

Важливо. До одинадцятиметрової позначки підійшов Остап Притула, який холоднокровно реалізував вирок арбітра й приніс для господарів важливу мінімальну перемогу.

Завдяки цьому результату Рух закріпився на п'ятому рядку турнірної таблиці чемпіонату УПЛ, збільшивши відрив від найближчого переслідувача, житомирського Полісся до шести балів. До Динамо, яке йде четвертим, лише два залікові пункти. ЛНЗ, у свою чергу, залишився 9-м із 25-ма очками.