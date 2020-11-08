"Рух" та "Інгулець" розійшлись миром у гольовій перестрілці у Львові: відео
У неділю, 8 листопада, у рамках 9-го туру "Рух" вдома приймав ще одного дебютанта УПЛ "Інгулець". Команди не змогла виявити сильнішого у цьому поєдинку у Львові.
Рух – Інгулець 2:2
Голи: Мисик, 51, Кондраков, 55 – Бартуловіч, 17 (п), Козак, 57
Вилучення: Кучеренко, 39 ("Інгулець")
Команди за рівно гри розпочали поєдинок на "Арені Львів". За першу 5-хвилинку воротарі обох клубів не мали особливо роботи біля власних володінь. Вся гра була переважно у центрі поля, пише 24 канал.
Читайте також: "Олександрія" перемогла "Львів" завдяки голу з пенальті: відео
Тайм боротьби
Мартинюк виконав красиву передачу з штрафного у майданчик суперника, де найспритнішим виявився Федорчук та пробив у ворота – голкіпер на місці. Але арбітр угледів офсайд.
Старт поєдинку запам'ятався великою кількістю боротьби на футбольному полі. Вже до 15-ї хвилини у активі обох команд було по одній жовтій картці.
Перший удар у сторону воріт був аж на 15-й хвилині у виконанні львів'ян – м'яч пролетів далеко від володінь "Інгульця". Активнішими у атакувальних діях були підопічні Федика.
Вже у наступній атаці Сітчінава картинно впав у штрафному львівського клубу – пенальті. Винуватцем став Копина. До позначки впевнено підійшов Бартуловіч, який пробив у правий від голкіпера кут воріт – 0:1.
На 39-й хвилині гості самі собі створили проблеми. Кучеренко сфолив Бойчуку, який вже вийшов сам на сам з голкіпером – друга жовта картка для захисника, яка призвела до вилучення.
Після такого гольового початку другої 45-хвилинки команди дещо збавили оберти у атаці.
За шість хвилин до кінця основного часу Русин ледь не вивів "Рух" вперед у рахунку. Але голкіпер впевнено забрав м'яч до рук.
У підсумку матч завершився бойовою нічиєю – 2:2.
"Рух" – "Інгулець" найкращі моменти першого тайму
Поділитися новиною