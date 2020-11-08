У неділю, 8 листопада, у рамках 9-го туру "Рух" вдома приймав ще одного дебютанта УПЛ "Інгулець". Команди не змогла виявити сильнішого у цьому поєдинку у Львові.

Рух – Інгулець 2:2

Голи: Мисик, 51, Кондраков, 55 – Бартуловіч, 17 (п), Козак, 57

Вилучення: Кучеренко, 39 ("Інгулець")

Команди за рівно гри розпочали поєдинок на "Арені Львів". За першу 5-хвилинку воротарі обох клубів не мали особливо роботи біля власних володінь. Вся гра була переважно у центрі поля, пише 24 канал.

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Тайм боротьби

Мартинюк виконав красиву передачу з штрафного у майданчик суперника, де найспритнішим виявився Федорчук та пробив у ворота – голкіпер на місці. Але арбітр угледів офсайд.

Старт поєдинку запам'ятався великою кількістю боротьби на футбольному полі. Вже до 15-ї хвилини у активі обох команд було по одній жовтій картці.

Перший удар у сторону воріт був аж на 15-й хвилині у виконанні львів'ян – м'яч пролетів далеко від володінь "Інгульця". Активнішими у атакувальних діях були підопічні Федика.

Вже у наступній атаці Сітчінава картинно впав у штрафному львівського клубу – пенальті. Винуватцем став Копина. До позначки впевнено підійшов Бартуловіч, який пробив у правий від голкіпера кут воріт – 0:1.

Непогані подачі від Бойчука не завершились нічим небезпечним біля воріт "Інгульця". За 26 хвилин "Рух" виконав декілька штрафних, які знову не змогли використати гравці львівського клубу.

На 39-й хвилині гості самі собі створили проблеми. Кучеренко сфолив Бойчуку, який вже вийшов сам на сам з голкіпером – друга жовта картка для захисника, яка призвела до вилучення.

Шалений другий тайм

Значно кращий футбол почали демонструвати команди зі старту другого тайму.

На 51-й хвилині Бойчук легко обійшов захисник а"Інгульця" та прицільно віддав у центр штрафного гостей – Мисик потужним ударом вразив ворота, 1:1.

Вже через чотири хвилини Кондраков заробив пенальті та чудову нагоду для львів'ян. Сам постраждалий підійшов до позначки, холоднокровно перегравши голкіпера – 2:1.

Вже у наступній атаці "Інгулець" зрівняв рахунок. Класно головою скинув Сітчінава на партнера по команді, але його удар витягнув воротар Бандура. Але голкіпер львівського клубу відбив м'яч перед собою прямо на ногу Козака – 2:2.

Після такого гольового початку другої 45-хвилинки команди дещо збавили оберти у атаці.

За шість хвилин до кінця основного часу Русин ледь не вивів "Рух" вперед у рахунку. Але голкіпер впевнено забрав м'яч до рук.

У підсумку матч завершився бойовою нічиєю – 2:2.

"Рух" – "Інгулець" найкращі моменти першого тайму