Рух – Дніпро-1 0:2

Голи: Філіппов, 16, Піхальонок, 26

Рух та Дніпро-1 нарешті провели гру, яку повинні були зіграти ще у 5-му турі. Вже у першому таймі м'яч двічі побував у володіннях господарів поля, пише 24 Канал.

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На 16-й хвилині гості провели відмінну контратаку. Піхальонок класно побачив забігання Філіппова та вже із розвороту закинув Олександру на хід, той притримав м'яч та не став намагатись обігрувати сам на сам Слюбика, який опинився останнім футболістом Руха перед воротами господарів.

Філіппов притримав м'яч та віддав під забігання Гуцуляку. Щоправда, Олексію не вдалось переграти Герету, але першим на добиванні був все той же Філіппов, який потужним ударом під поперечину відкрив рахунок у зустрічі 0:1.

Через 10 хвилин м'яч вдруге побував у володіння Руха. І знову спрацювала зв'язка Філіппов – Піхальонок. Філіппов віддав передачу на партнера по команді, а Піхальонок легко пробив повз голкіпера "жовто-чорних". Дніпряни скористались провалом господарів у центрі захисту – 0:2.

На перерву команди пішли із комфортним для гостей рахунком 0:2.

У другому таймі команди створили декілька моментів, але жоден із них так і не закінчився голом. Було багато замін, жовтих карток, але не було результативних ударів.

Дніпро-1 вивіз зі Львова три бали у матчі проти Руха 0:2.

Відео обох голів Дніпра-1