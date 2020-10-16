В субботу, 17 октября, Львовский "Рух" будет принимать киевское "Динамо" в матче 6 тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на успех в этом поединке.

Рух – Динамо: прогноз

В межсезонье львовская команда усилилась за счет большого количества свободных агентов с большим опытом игры в УПЛ. Пока особого результата это не дает, ведь "Рух" не одержал ни одной победы за 5 туров УПЛ. Федуну нужно время, чтобы изменить игровые связи между своими подопечными и вписать новичков в игровую модель, пишет 24 канал.

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После смены тренера "Динамо" находится в стадии перестройки. Мирча Луческу пришел с новой философией и новыми идеями, но для их воплощения нужно время. Несмотря на это, киевская команда довольно уверенно стартовала в новом сезоне, сумев даже обыграть "Шахтер" в Суперкубке. К тому же впервые за 4 года "Динамо" сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, что является успехом для них. Игроки киевской команды смогли хорошо себя проявить за сборную Украины, но при этом провели много поединков в последнее время, накопив усталость.

Матч 6-го тура УПЛ "Рух" – "Динамо" состоится 17 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17: 00

Что прогнозируют букмекеры

Эксперты Marathonbet главным фаворитом противостояния считают "бело-синих". На победу команды Луческу стоит коэффициент 1,33. А успех "Руха" оценен большим коэффициентом – 8,5. Ничья в матче тоже не слишком возможна – 5.

Букмекеры не слишком верят в гол хозяев в матче – 1,82, а вот результативный удар в исполнении игроков "Динамо" болельщики точно увидят – 1,06.

Первый в матче отметятся киевляне – 1,3. А гол новичка УПЛ оценен в 3,88. Такие же коэффициенты стоят на показатель последнего гола во встрече.

Специалисты считают, что "Динамо" победит во встрече и тотал 1,5" – 1,57. Победа "бело-синих" и тотал матча больше 2,5 – 1,97.

На то, что команда Мирчи Луческу победит и оставит свои ворота "сухими" стоит коэффициент 2,13.