У суботу, 17 жовтня, львівський "Рух" прийматиме київське "Динамо" у матчі 6 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на успіх у цьому поєдинку.

Рух – Динамо: прогноз

У міжсезоння львівська команда посилилася за рахунок великої кількості вільних агентів з великим досвідом гри в УПЛ. Поки особливого результату це не дає, адже "Рух" не здобув жодної перемоги за 5 турів УПЛ. Потрібен час Федуну, щоб змінити ігрові зв'язки між своїми підопічними і виписати новачків в ігрову модель, пише 24 канал.

Дивіться також: Чи очолить Вернидуб новачка УПЛ "Рух": відповідь львівського клубу

Після зміни тренера "Динамо" перебуваєв стадії перебудови. Мірча Луческу прийшов з новою філософією і новими ідеями, але для їх втілення потрібен час. Незважаючи на це, київська команда досить впевнено стартувала в новому сезоні, зумівши навіть обіграти "Шахтар" в Суперкубку. До того ж вперше за 4 роки "Динамо" зуміло пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, що є успіхом для них. Гравці київської команди змогли добре себе проявити за збірну України, але при цьому провели багато поєдинків останнім часом, накопичивши втому.

Матч 6-го туру УПЛ "Рух" – "Динамо" відбудеться 17 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 17:00

Що прогнозують букмекери

Експерти Marathonbet головним фаворитом протистояння вважають "біло-синіх". На перемогу команди Луческу стоїть коефіцієнт 1,33. А успіх "Руху" оцінений великим коефіцієнтом – 8,5. Нічия у матчі теж є не надто можливою – 5.

Букмекери не надто вірять у гол господарів у матчі – 1,82, а от результативний удар у виконанні гравців "Динамо" вболівальники точно побачать – 1,06.

Перший у матчі відзначаться кияни – 1,3. А гол новачка УПЛ оцінений у 3,88. Такі ж коефіцієнти стоять на показник останнього голу у зустрічі.

Спеціалісти вважають, що "Динамо" переможе у зустрічі та тотал 1,5" – 1,57. Звитяга "біло-синіх" і тотал матчу більше 2,5 – 1,97.

На те, що команда Мірчі Луческу переможе та залишить свої ворота "сухими" стоїть коефіцієнт 2,13.