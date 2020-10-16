Рух – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ
У суботу, 17 жовтня, львівський "Рух" прийматиме київське "Динамо" у матчі 6 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на успіх у цьому поєдинку.
Рух – Динамо: прогноз
У міжсезоння львівська команда посилилася за рахунок великої кількості вільних агентів з великим досвідом гри в УПЛ. Поки особливого результату це не дає, адже "Рух" не здобув жодної перемоги за 5 турів УПЛ. Потрібен час Федуну, щоб змінити ігрові зв'язки між своїми підопічними і виписати новачків в ігрову модель, пише 24 канал.
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Після зміни тренера "Динамо" перебуваєв стадії перебудови. Мірча Луческу прийшов з новою філософією і новими ідеями, але для їх втілення потрібен час. Незважаючи на це, київська команда досить впевнено стартувала в новому сезоні, зумівши навіть обіграти "Шахтар" в Суперкубку. До того ж вперше за 4 роки "Динамо" зуміло пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, що є успіхом для них. Гравці київської команди змогли добре себе проявити за збірну України, але при цьому провели багато поєдинків останнім часом, накопичивши втому.
Що прогнозують букмекери
Експерти Marathonbet головним фаворитом протистояння вважають "біло-синіх". На перемогу команди Луческу стоїть коефіцієнт 1,33. А успіх "Руху" оцінений великим коефіцієнтом – 8,5. Нічия у матчі теж є не надто можливою – 5.
Букмекери не надто вірять у гол господарів у матчі – 1,82, а от результативний удар у виконанні гравців "Динамо" вболівальники точно побачать – 1,06.
Перший у матчі відзначаться кияни – 1,3. А гол новачка УПЛ оцінений у 3,88. Такі ж коефіцієнти стоять на показник останнього голу у зустрічі.
Спеціалісти вважають, що "Динамо" переможе у зустрічі та тотал 1,5" – 1,57. Звитяга "біло-синіх" і тотал матчу більше 2,5 – 1,97.
На те, що команда Мірчі Луческу переможе та залишить свої ворота "сухими" стоїть коефіцієнт 2,13.