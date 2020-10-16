17 октября "Рух" и "Динамо" сыграют в матче 6 тура украинской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Домашние матчи Львовского "Руха" в чемпионате Украины показывают телеканалы"Футбол 1/2/3". Матч 6-го тура УПЛ "Рух" - "Динамо"в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция матча начнется в 16:55. Сама игра стартует в 17:00, пишет 24 канал.

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Рух – Динамо: где смотреть онлайн

Смотреть онлайн матч "Рух" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.