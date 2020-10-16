17 жовтня "Рух" та "Динамо" зіграють у матчі 6 туру українької Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі львівського "Руху" у чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". Матч 6-го туру УПЛ "Рух" – "Динамо" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 16:55. Сама гра стартує о 17:00, пише 24 канал.

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Рух – Динамо: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч "Рух" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 16:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.