"Рух" близок к подписанию контракта с экс-легионером "Стали"
Львовский "Рух" продолжает активно усиливаться, чтобы показать хорошие выступления в дебютном сезоне в УПЛ. Клуб близок к подписанию соглашения с сербским защитником Милошем Стаменковичем.
Тренерский штаб "желто-черных" уже вроде бы принял решение подписать серба и вскоре об этом объявят уже официально, сообщает Sport Arena.
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Сербский центральный защитник уже несколько дней находится на просмотре в расположении львовян. Похоже, своей игрой он удовлетворил главного тренера и руководство клуба, что достойный выступать в составе "Руха".
Добавим, что Стаменкович уже имеет опыт выступлений в украинском чемпионате. В сезоне 2016/17 он играл за "Сталь".
Что известно о потенциальном новичке клуба
- Стаменкович – воспитанник футбольных школ "Земун", "Црвена Звезда" и "Раднички".
- С 2010 года выступал в составе команды "Пролетер", играя в Первой лиге. Следующий сезон начал в команде "Младеновац" из того же дивизиона, однако в начале 2012 года перешел в "Борчу", с которым дебютировал в сербской Суперлиге, проведя до конца сезона 2012/13 24 матча в элитном дивизионе страны.
- Летом 2013 года подписал контракт с армянским "Араратом", где провел следующий сезон, после чего перешел в "Ширак", где провел еще два сезона. Сыграл в 48 матчах и забил 3 мяча.
- В июня 2016 года подписал контракт по схеме "2+1" с Каменской "Сталью", но провел в команде лишь один сезон, после чего в июне 2017 года подписал контракт из павлодарским "Иртышем". Но покинул клуб уже этим летом.
- Из весомых достижений в активе серба, это серебряные награды чемпионата Армении в сезоне 2015/16.