Львовский "Рух" продолжает активно усиливаться, чтобы показать хорошие выступления в дебютном сезоне в УПЛ. Клуб близок к подписанию соглашения с сербским защитником Милошем Стаменковичем.

Тренерский штаб "желто-черных" уже вроде бы принял решение подписать серба и вскоре об этом объявят уже официально, сообщает Sport Arena.

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Сербский центральный защитник уже несколько дней находится на просмотре в расположении львовян. Похоже, своей игрой он удовлетворил главного тренера и руководство клуба, что достойный выступать в составе "Руха".

Добавим, что Стаменкович уже имеет опыт выступлений в украинском чемпионате. В сезоне 2016/17 он играл за "Сталь".

Что известно о потенциальном новичке клуба