Львівський "Рух" продовжує активно підсилюватись, щоб показати хороші виступи у дебютному сезоні в УПЛ. Клуб близький до підписання угоди із сербським захисником Мілошом Стаменковичом.

Тренерський штаб "жовто-чорних" вже начебто прийняв рішення підписати серба і незабаром про це оголосять вже офіційно, повідомляє Sport Arena.

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Сербський центральний захисник вже декілька днів перебуває на перегляді у розташуванні львів'ян. Схоже, своєю грою він задовольнив головного тренера та керівництво клубу, що гідний виступати у складі "Руху".

Додамо, що Стаменкович вже має досвід виступів в українському чемпіонаті. У сезоні 2016/17 він грав за "Сталь".

Що відомо про потенційного новачка клубу