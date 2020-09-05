"Рух" близький до підписання контракту з екслегіонером "Сталі"
Львівський "Рух" продовжує активно підсилюватись, щоб показати хороші виступи у дебютному сезоні в УПЛ. Клуб близький до підписання угоди із сербським захисником Мілошом Стаменковичом.
Тренерський штаб "жовто-чорних" вже начебто прийняв рішення підписати серба і незабаром про це оголосять вже офіційно, повідомляє Sport Arena.
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Сербський центральний захисник вже декілька днів перебуває на перегляді у розташуванні львів'ян. Схоже, своєю грою він задовольнив головного тренера та керівництво клубу, що гідний виступати у складі "Руху".
Додамо, що Стаменкович вже має досвід виступів в українському чемпіонаті. У сезоні 2016/17 він грав за "Сталь".
Що відомо про потенційного новачка клубу
- Стаменкович – вихованець футбольних шкіл "Земун", "Црвена Звезда" та "Раднички".
- З 2010 року виступав у складі команди "Пролетер", граючи у Першій лізі. Наступний сезон розпочав в команді "Младеновац" з того ж дивізіону, проте на початку 2012 року перейшов у "Борчу", з яким дебютував у сербській Суперлізі, провівши до кінця сезону 2012/13 24 матчі в елітному дивізіоні країни.
- Влітку 2013 року підписав контракт із вірменським "Араратом", де провів наступний сезон, після чого перейшов у "Ширак", де провів ще два сезони. Зіграв у 48 матчах та забив 3 м'ячі.
- У червні 2016 року підписав контракт за схемою "2+1" з кам'янською "Сталлю", але провів у команді лише один сезон, після чого в червні 2017 року підписав контракт з павлодарським "Іртишем". Але покинув клуб вже цього літа.
- Із вагомих досягнень у активі серба, це срібні нагороди чемпіонату Вірменії у сезоні 2015/16.