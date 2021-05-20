Усиление атаки
Львовский клуб уже попрощался с несколькими игроками команды. Поэтому селекционный отдел Руха активно работает над усилением.
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Ника Сичинава может стать одним из первых новичков команды из города Льва. 26-летний нападающий хорошо проявил себя в составе Ингульца. Футболист покинул команду Сергея Лавриненко после завершения сезона и находится в поисках нового клуба.
Якобы форвард и львовский клуб уже ударили по рукам и уже в ближайшее время Рух объявит о подписании игрока.
- В сезоне-2020/2021 Сичинава провел в команде из Петрово 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Сам футболист – воспитанник российского клуба Волгарь. Также поиграл в грузинском чемпионате. В Ингулец нападающий перешел в январе 2016 года.