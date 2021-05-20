Підсилення атаки

Львівський клуб вже попрощався з декількома гравцями команди. Тому селекційний відділ Руху активно працює над підсиленням.

Читайте також Аматорський клуб хоче підсилитись гравцями, які виводили Карпати у Лігу Європи

Ніка Сітчінава може стати одним із перших новачків команди з міста Лева. 26-річний нападник добре проявив себе у складі Інгульця. Футболіст покинув команду Сергія Лавриненка після завершення сезону та перебуває у пошуках нового клубу.

Начебто форвард та львівський клуб вже вдарили по руках та вже найближчим часом Рух оголосить про підписання гравця.

У сезоні-2020/2021 Сітчінава провів у команді з Петрового 22 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 3 асисти. Сам футболіст – вихованець російського клубу Волгарь. Також пограв у грузинському чемпіонаті. У Інгулець нападник перейшов у січні 2016 року.

Рух свій дебютний сезон в УПЛ завершив на 10 місці у таблиці. Команда Івана Федика здобула 28 очок.