Рух – Александрия 0:0

Рух подошел к этому матчу в статусе фаворита. И это не только потому, что играл на домашнем поле, но и из-за места в турнирной таблице. Львовяне опережали команду Руслана Ротаня на 10 баллов, пишет 24 Канал.

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Это преимущество сохранилось и после лобовой встречи.

Команды на обоих нанесли 25 ударов, 12 из которых были в рамку ворот обоих коллективов. Однако ни один из выстрелов так и не стал голевым.

Хозяева поля не смогли продлить свою победную серию до двух матчей.

Финальный свисток зафиксировал нулевое мировое во Львове в последнем субботнем матче украинского первенства. За то желтых карточек в этом поединке было точно больше, чем голов – два предупреждения (по одному в каждой из команд).

Рух набрал уже 20 баллов и идет на 5-м месте.

Что касается Александрии, то команда Ротаня занимает 12 позицию, набрав вдвое меньше очков, чем "желто-черные" – 10 пунктов.

Впереди у Александрии четвертьфинальный матч Кубка Украины против житомирского Полесья (2 ноября). А вот Рух проведет свой следующий поединок уже в 13 туре УПЛ против Днепра-1.