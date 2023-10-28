Заря – Полесье 0:1

Гол: Макуана, 16

Заря и Полесье провели один из центральных матчей 12 тура украинского первенства. У обоих коллективов была личная мотивация победить. Подопечным Валерия Кривенцова нужно выбираться из основ таблицы. Вместо этого житомирскому клубу не хочется выпадать из чемпионской гонки, сообщает 24 Канал.

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Уже на 16-й минуте матча Полесье повело в счете. Позиционная атака житомирян закончилась прорывом Макуана, который включил скорость Усейна Болта, пролетел двух соперников и уже в падении пробил мимо Турбаевского – 0:1.

Видео гола Макуана

Ближе к концу первого тайма луганчане произвели вынужденную замену. Вантух после борьбы неудачно приземлился на газон, ударившись плечом. После помощи медиков фланговый защитник был вынужден досрочно окончить для себя игру.

Хозяева нанесли 17 ударов в сторону ворот Полесья, но только два из них находились в рамке владений Бойко. Гости из Житомира не отставали – 12 выстрелов и только один из них в створ ворот. это как раз тогда, когда Макуан открыл счет в матче. Стопроцентную реализацию продемонстрировал дебютант УПЛ.

Как ни старались футболисты Зори, но огорчить опытного Бойко им не удалось.

Полесье минимально обыграло Зорю на выезде 0:1.