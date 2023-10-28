Рух – Олександрія 0:0

Рух підійшов до цього матчу у статусі фаворита. І це не лише через те, що грав на домашньому полі, а й через місце у турнірній таблиці. Львів'яни випереджали команду Руслана Ротаня аж на 10 балів, пише 24 Канал.

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Ця перевага збереглась і після лобової зустрічі.

Команди на обох завдали 25 ударів, 12 із яких були у рамку воріт обох колективів. Однак жоден із постріл так і не став гольовим.

Господарі поля не змогли продовжити свою переможну серію до двох поспіль матчів.

Фінальний свисток зафіксував нульову мирову у Львові в останньому суботньому матчі української першості. За те жовтих карток у цьому поєдинку було точно більше, аніж голів – два попередження (по одному у кожній із команд).

Рух набрав вже 20 балів та йде на 5-му місці.

Щодо Олександрії, то команда Ротаня посідає 12-ту позицію, набравши вдвічі менше очок, ніж "жовто-чорні" – 10 пунктів.

Попереду в Олександрії чвертьфінальний матч Кубка України проти житомирського Полісся (2 листопада). А от Рух проведе свій наступний поєдинок вже у 13-му турі УПЛ проти Дніпра-1.