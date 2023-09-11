На церемонии награждения глава испанской федерации футбола позволил себе лишнего. Он носил футболисток на поле, обнимался с ними, а одну из них поцеловал в губы без согласия, что стоило ему репутационных потерь и высокой должности в футболе.

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Все же решил покинуть пост, несмотря на нежелание делать этого в начале

После большого резонанса вокруг поцелуя Рубиалес заявлял, что все было "по взаимному согласию", но Дженни Эрмосо опровергла это и подала жалобу в Верховный суд Испании за сексуальное насилие и принуждение. Футболистки сборной Испании поддержали партнершу по команде и отказались играть за национальную команду, пока Рубиалес будет возглавлять федерацию.

Луис Рубиалес 3 недели отказывался уходить в отставку, однако гражданское давление заставило его изменить свое мнение. Функционер заявил, что не видит возможности вернуться на должность после отстранения со стороны ФИФА и продолжающихся открытых судебных разбирательств, и в открытом письме сообщил, что делает это из-за любви к испанскому футболу.

Я не хочу, чтобы испанский футбол пострадал от этой кампании. Прежде всего, я принимаю это решение после того, как убедился, что оно будет способствовать стабильности, которая позволит Европе и Африке оставаться едиными и получить право на проведение ЧМ-2030.

– написал Рубиалес.

Отметим. На проведение чемпионата мира-2030 Испания претендует вместе с Португалией, Марокко и Украиной.

Однако с самими обвинениями он не соглашается и заявил, что будет бороться за правду, которая, по словам Рубиалеса, на его стороне:

"Я должен смотреть вперед, в будущее. Сейчас есть вещи, которые меня серьезно волнуют. Я верю в правду и сделаю все, чтобы она победила. Мои дочери, семья и люди, которые меня любят, пострадали от чрезмерного преследования и лжи. Но с каждым днем все больше преобладает истина".

Кроме того, стало известно, что Рубиалес также покидает должность вице-президента исполкома УЕФА.

Луис Рубиалес в испанском футболе

Был футболистом ряда испанских клубов, имеет опыт игры в Ла Лиге. После завершения карьеры игрока в 2009 году в течение 7 лет работал президентом Ассоциации испанских футболистов. Впервые стал президентом испанской федерации футбола в 2018 году, в апреле 2023 был переизбран членом исполнительного комитета УЕФА.