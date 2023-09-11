На церемонії нагородження очільник іспанської федерації футболу дозволив собі зайвого. Він носив футболісток на полі, обіймався з ними, а одну з них поцілував у губи без згоди, що й вартувало йому репутаційних втрат та високої посади у футболі.

До теми Фатальний поцілунок після тріумфу: усе про скандал в іспанському футболі з Луїсом Рубіалесом

Все ж таки вирішив залишити посаду, попри небажання робити цього на початку

Після виникнення великого резонансу навколо поцілунку Рубіалес заявляв, що все було “за взаємною згодою”, але Дженні Ермосо спростувала це та подала скаргу до Верховного суду Іспанії за сексуальне насильство та примус. Футболістки збірної Іспанії підтримали партнерку по команді та відмовилися грати за національну команду, поки Рубіалес очолюватиме федерацію.

Луїс Рубіалес 3 тижні відмовлявся йти у відставку, однак громадянський тиск змусив його змінити свою думку. Функціонер заявив, що не бачить можливості повернутись на посаду після відсторонення з боку ФІФА та відкритих судових розглядів, які тривають, та у відкритому листі повідомив, що робить це через любов до іспанського футболу.

Я не хочу, щоб іспанський футбол постраждав від усієї цієї кампанії. Перш за все я приймаю це рішення після того, як переконався, що воно сприятиме стабільності, яка дозволить Європі та Африці залишатися єдиними та отримати право на проведення ЧС-2030,

– написав Рубіалес.

Зазначимо. На проведення чемпіонату світу-2030 Іспанія претендує разом з Португалією, Марокко та Україною.

Проте з самими звинуваченнями він не погоджується та заявив, що буде боротися за правду, яка, за словами Рубіалеса, на його стороні:

"Я маю дивитися вперед, у майбутнє. Наразі є речі, які мене серйозно хвилюють. Я вірю в правду та зроблю все, щоб вона перемогла. Мої дочки, сім'я та люди, які мене люблять, постраждали від надмірного переслідування та брехні. Але з кожним днем все більше переважає істина".

Окрім того стало відомо, що Рубіалес також покидає посаду віцепрезидента виконкому УЄФА.

Луїс Рубіалес у іспанському футболі

Був футболістом низки іспанських клубів, має досвід гри в Ла Лізі. Після завершення кар'єри гравця у 2009 році протягом 7 років працював президентом Асоціації іспанських футболістів. Уперше став перзидентом іспанської федерації футболу у 2018 році, у квітні 2023-го був переобраний членом виконавчого комітету УЄФА.