Тренер Валенсии отреагировал на дебютный гол Яремчука
Источник:ФК Валенсия
Форвард сборной Украины Роман Яремчук отличился дебютным голом за испанскую Валенсию. Украинец прервал свою безголевую серию.
Гол Романа Яремчука принес победу Валенсии над Аросой (1:0) в 1/32 финала Кубка Испании. На 81-й минуте поединка Рубен Бараха заменил украинского форварда.
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Бараха: Яремчук проделал хорошую работу
После поединка главный тренер Валенсии Рубен Бараха прокомментировал победу в матче Кубка Испании и похвалил Яремчука.
Мы знаем, какие бывают эти матчи и знаем историю Кубка. Соперник давил на нас на своем поле. В первом тайме у нас было больше контроля. Во второй половине мы дали им возможность прибавить. Главное, что мы прошли дальше. Мы лучше интерпретировали первый пас, простор. Яремчук проделал хорошую работу с этими типами движений. Об этом мы говорили в перерыве,
– сказал Бараха.
Также тренер "летучих мышей" объяснил замену украинца в конце поединка.
Замена Яремчука была запланирована. Он давно не играл много минут, и мы решили, что его нужно заменить, потому что он пригодится нам в пятницу. Также у нас была возможность упустить Альберто Мари и дать ему сыграть, чего он не мог сделать 4 месяца. Всем нужны минуты, и Кубок – это возможность для них. Роман забил гол. Это тоже хорошо для него,
– отметил Бараха.
Яремчук в Испании
- Напомним, что Роман Яремчук на правах аренды пополнил Валенсию в начале сентября 2023 года.
- Украинец должен был заменить травмированного основного форварда "летучих мышей" Уго Дуро.
- Однако нападающий долго не мог открыть счет забитым голам. Лишь в 11 поединке за Валенсию Роман забил дебютный гол.
- Отметим, что в текущем сезоне Яремчук отличился забитыми голами за Брюгге. В матчах Лиги конференций Роман забил 4 гола.