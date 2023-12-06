Арсенал одержал победу на 90+7-й минуте матча благодаря голу Деклана Райса. 24 Канал.

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Эмоции украинца после победы

Украинский защитник Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте. Александр отдал предотраслевую передачу во время последнего забитого мяча.

После завершения встречи объективы камер зафиксировали эмоции украинца.

Лицо Зинченко сразу же завирусилось в социальных сетях, а некоторые спортивные паблики подписали публикацию:

"Зинченко – каждый фанат Арсенала сейчас".

После этого матча Арсенал, имея в активе 36 очков, закрепился на первом месте в АПЛ – команда Зинченко на 5 баллов опережает Ливерпуль, имеющего игру в запасе. Лутон занимает 17 позицию, он имеет 9 пунктов.

В следующем туре Арсенал 9 декабря на выезде сыграет с Астон Виллой. Днем позже Лутон будет принимать "Манчестер Сити".