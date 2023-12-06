Гол Романа Яремчука приніс перемогу Валенсії над Аросою (1:0) в 1/32 фіналу Кубка Іспанії. На 81-й хвилині поєдинку Рубен Бараха замінив українського форварда.
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Бараха: Яремчук виконав хорошу роботу
Після поєдинку головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував перемогу в матчі Кубка Іспанії та похвалив Яремчука.
Ми знаємо, якими бувають ці матчі і знаємо історію Кубка. Суперник тиснув на нас на своєму полі. У першому таймі в нас було більше контролю. У другій половині ми дали їм можливість додати. Головне, що ми пройшли далі. Ми краще інтерпретували перший пас, простір. Яремчук виконав хорошу роботу з цими типами рухів. Про це ми говорили в перерві,
– сказав Бараха.
Також тренер "кажанів" пояснив заміну українця наприкінці поєдинку.
Заміна Яремчука була запланована. Він давно не грав багато хвилин, і ми вирішили, що його потрібно замінити, тому що він знадобиться нам у п'ятницю. Також у нас була можливість випустити Альберто Марі і дати йому зіграти, чого він не міг зробити 4 місяці. Усім потрібні хвилини, і Кубок - це можливість для них. Роман забив гол. Це теж добре для нього,
– відзначив Бараха.
Яремчук в Іспанії
- Нагадаємо, що Роман Яремчук на правах оренди поповнив Валенсію на початку вересня 2023 року.
- Українець повинен був замінити травмованого основного форварда "кажанів" Уго Дуро.
- Однак нападник довго не міг відкрити лік забитим голам. Лише в 11-му поєдинку за Валенсію Роман забив дебютний гол.
- Зазначимо, що в поточному сезоні Яремчук відзначився забитими голами за Брюгге. У матчах Ліги конференцій Роман забив 4 голи.