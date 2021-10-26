Рождественская гонка по биатлону снова состоится на стадионе Шальке

Традиционная Рождественская гонка по биатлону возвращается в немецкий Гельзенкирхен. В 2021 году выставочная гонка состоится на стадионе футбольного клуба Шальке "Фельтинс-Арена".

Гонка состоится 28 декабря. Сейчас состав участников Рождественской гонки не известен.

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В 2021 году выставочные соревнования смогут посетить болельщики. Организаторы гонки уже начали продажу билетов. Стоимость составляет от 29 до 189 евро. Приобрести билеты можно на сайте store.schalke04.de.

Праздник возвращается на "Фельтинс-Арену"

Рождественская гонка – это коммерческие соревнования по биатлону, которые проводятся в немецком Гельзенкирхене с 2002 года.

В 2010 году из-за обрушения части крыши стадиона гонка была перенесена на 27 марта 2011 года.

Из-за карантинных ограничений в 2020 году гонку перенесли в немецкий Рупольдинг.

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