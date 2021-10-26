Рождественская гонка по биатлону снова состоится на стадионе Шальке
Источник:biathlon-aufschalke.de
Традиционная Рождественская гонка по биатлону возвращается в немецкий Гельзенкирхен. В 2021 году выставочная гонка состоится на стадионе футбольного клуба Шальке "Фельтинс-Арена".
Гонка состоится 28 декабря. Сейчас состав участников Рождественской гонки не известен.
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В 2021 году выставочные соревнования смогут посетить болельщики. Организаторы гонки уже начали продажу билетов. Стоимость составляет от 29 до 189 евро. Приобрести билеты можно на сайте store.schalke04.de.
Праздник возвращается на "Фельтинс-Арену"
Рождественская гонка – это коммерческие соревнования по биатлону, которые проводятся в немецком Гельзенкирхене с 2002 года.
В 2010 году из-за обрушения части крыши стадиона гонка была перенесена на 27 марта 2011 года.
Из-за карантинных ограничений в 2020 году гонку перенесли в немецкий Рупольдинг.
Украинцы дважды побеждали на Рождественской гонке
- В 2008 году победу Украине принесла пара Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля.
- Через шесть лет первое место заняли Валя Семеренко и Сергей Семенов.
- В 2019 году Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина заняли вторую строчку. В прошлом году Дмитрий Пидручный и Вита Семеренко неудачно выступили в Рупольдинге.