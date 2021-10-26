Гонка відбудеться 28 грудня. Наразі склад учасників Різдвяної гонки не відомий.
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У 2021 році виставкові змагання зможуть відвідати вболівальники. Організатори гонки вже розпочали продаж квитків. Вартість складає від 29 до 189 євро. Придбати квитки можна на сайті store.schalke04.de.
Свято повертається на "Фельтінс-Арену"
Різдвяна гонка – це комерційні змагання з біатлону, які проводяться у німецькому Гельзенкірхені з 2002 року.
У 2010 році через обвалення частини даху стадіону гонка була перенесена на 27 березня 2011 року.
Через карантинні обмеження у 2020 році перегони перенесли у німецький Рупольдинг.
Українці двічі перемагали на Різдвяній гонці
- У 2008 році перемогу Україні принесла пара Оксана Хвостенко й Андрій Дериземля.
- Через шість років перше місце посіли Валя Семеренко та Сергій Семенов.
- У 2019 році Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина посіли другу сходинку. Торік Дмитро Підручний та Віта Семеренко невдало виступили у Рупольдингу.