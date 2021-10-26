Гонка відбудеться 28 грудня. Наразі склад учасників Різдвяної гонки не відомий.

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У 2021 році виставкові змагання зможуть відвідати вболівальники. Організатори гонки вже розпочали продаж квитків. Вартість складає від 29 до 189 євро. Придбати квитки можна на сайті store.schalke04.de.

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Різдвяна гонка – це комерційні змагання з біатлону, які проводяться у німецькому Гельзенкірхені з 2002 року.

У 2010 році через обвалення частини даху стадіону гонка була перенесена на 27 березня 2011 року.

Через карантинні обмеження у 2020 році перегони перенесли у німецький Рупольдинг.

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