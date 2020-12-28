Рождественская гонка по биатлону: где смотреть онлайн в Украине
В немецком Рупольдинге в понедельник, 28 декабря, состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону. Где смотреть онлайн гонку в Украине – далее в материале.
Где смотреть онлайн Рождественскую гонку по биатлону
В 2020 году из-за карантина гонка пройдет в Рупольдинге, а не в Гельзенкирхене, как обычно. Об этом сообщает 24 канал.
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В Украине шоу можно посмотреть на телеканале Eurosport 1. Он доступен пользователям платформы MEGOGO и Volia.
Канал Eurosport 1 доступен подписчикам подписки "Оптимальная" и "Максимальная" на платформе MEGOGO.
Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.
Прямую трансляцию гонки в Украине также будет вести телеканал "112 Украина".
Расписание гонки
- 19: 10 – масс-старт;
- 20: 25 – гонка преследования.
Состав участников
- Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (Германия)
- Франциска Пройс / Симон Шемп (Германия)
- Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия)
- Маркета Давыдова / Михал Крчмарж (Чехия)
- Евгения Павлова / Матвей Елисеев (Россия)
- Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эбергард (Австрия)
- Вита Семеренко / Дмитрий Пидручный (Украина)
- Элизабет Хохберг / Турстейн Стенерсен (Швеция)
- Елена Хаккен / Себастьян Штальдер (Швейцария)
- Динара Алимбекова / Антон Смольский ( Беларусь)
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