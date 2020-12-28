В немецком Рупольдинге в понедельник, 28 декабря, состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону. Где смотреть онлайн гонку в Украине – далее в материале.

Где смотреть онлайн Рождественскую гонку по биатлону

В 2020 году из-за карантина гонка пройдет в Рупольдинге, а не в Гельзенкирхене, как обычно. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Кубок мира по биатлону: Бе и Олсбю – лидеры общего зачета, прогресс Украины в Кубке наций

В Украине шоу можно посмотреть на телеканале Eurosport 1. Он доступен пользователям платформы MEGOGO и Volia.

Канал Eurosport 1 доступен подписчикам подписки "Оптимальная" и "Максимальная" на платформе MEGOGO.

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.

Прямую трансляцию гонки в Украине также будет вести телеканал "112 Украина".

Расписание гонки

19: 10 – масс-старт;

20: 25 – гонка преследования.

Состав участников