У німецькому Рупольдингу в понеділок, 28 грудня, відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Де дивитися онлайн гонку в Україні – далі в матеріалі.

Де дивитися онлайн Різдвяну гонку з біатлону

У 2020 році через карантин гонка пройде у Рупольдингу, а не Гельзенкірхені, як зазвичай. Про це повідомляє 24 канал.

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В Україні шоу можна переглянути на телеканалі Eurosport 1. Він доступний користувачам платформи MEGOGO та Volia.

Канал Eurosport 1 доступний передплатникам підписки "Оптимальна" та "Максимальна" на платформі MEGOGO.

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.

Розклад гонки

19:10 – мас-старт;

20:25 – гонка переслідування.

Склад учасників