Достижение, которое осталось в сердце

2015 год был одним из лучших в истории Днепра на евроарене. Главному наставнику команды Мирону Маркевичу удалось переписать историю клуба и вывести его в финал Лиги Европы.

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14 мая днепровский клуб в ответном матче с минимальным счетом одолел итальянский Наполи (1:0) на НСК "Олимпийский" в Киеве. Победный гол за украинцев забил на 58-й минуте Евгений Селезнев. После поединка украинские фанаты выбежали на поле, чтобы поздравить команду с победой и выходом в финал турнира. Игроки на память разрезали сетку ворот по футбольной традиции.

Первая встреча между Наполи и Днепром завершилась ничьей 1:1. В этом матче Селезнев также стал автором результативного выстрела.

Напомним, что в финале украинцы встретились с испанской Севильей. Подопечные Маркевича первыми размочили нули на табло, но в итоге уступили сопернику из Ла Лиги (2:3).

Днепр – Наполи видеообзор матча