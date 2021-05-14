Уверенно переиграв венгерский Ференцварош (3:0), команда Валерия Лобановского завоевала первый большой европейский трофей.

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Динамо стало первым в истории советским клубом, который выиграл европейский трофей!

Ход матча

Уже на 17-й минуте киевляне открыли счет. Леонид Буряк, находясь на правом фланге, заметил Олега Блохина.

Легенда Динамо мог открыть счет, но доверил это дело Онищенко, который и пробил неотразимо по воротам.

Подопечные Валерия Лобановского удвоили преимущество незадолго до завершения первого тайма.

Онищенко, находясь на правом фланге, получил передачу от Мунтяна, приблизился к штрафной и мощно пробил в "девятку" ворот.

Второй тайм игроки Ференцвароша начали агрессивно. Но на 66-й минуте киевлянам удалось забить в третий раз. Этим самым "бело-синие" превратили последние 25 минут в формальность.

Смотрите видео финального матча

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