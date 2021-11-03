Фортуна была не на стороне легендарного голкипера

УЕФА вспомнила тот момент, который произошел 3 ноября 2011 года в матче 4 тура группового раунда Лиги Европы. Вратарь Динамо Александр Шовковский подключился к розыгрышу углового удара в исполнении киевлян.

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В середине второго тайма Бешикташ первым открыл счет во встрече. Голом отметился Егемен Коркмаз. После пропущенного гола тяжко было уже голкиперу турецкого клуба. Динамовцы устроили настоящий штурм ворот соперника.

Самый большой "пожар" у владений хозяев был после углового от Динамо. На его розыгрыш в штрафную Бешикташу прибежал даже Шовковский. Александр головой дотянулся до мяча, но его удар заблокировал соперник. Вот так страж ворот "бело-синих" мог спасти мировую для команды. Футболисты Динамо еще несколько раз были на добивании, но мяч так и не пересек линию ворот турецкого клуба.

Как Шовковский едва не забил Бешикташу: видео

В той игре нервную победу вырвал Бешикташ – 1:0.

После этого команды еще дважды встречались на одном футбольном поле. В 2016 году в матче Лиги чемпионов в Стамбуле динамовцы сыграли вничью (1:1), а дома уничтожили соперника из Турции – 6:0.