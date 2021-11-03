Фортуна була не на стороні легендарного голкіпера

УЄФА пригадала той момент, який стався 3 листопада 2011 року у матчі 4 туру групового раунду Ліги Європи. Воротар Динамо Олександр Шовковський підключився до розіграшу кутового удару у виконанні киян.

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У середині другого тайму Бешикташ першим відкрив рахунок у зустрічі. Голом відзначився Єгемен Коркмаз. Після пропущеного голу непереливки було вже голкіперу турецького клубу. Динамівці влаштували справжній штурм воріт суперника.

Найбільша "пожежа" біля володінь господарів була після кутового від Динамо. На його розіграш у штрафний Бешикташу прибіг навіть Шовковський. Олександр головою дотягнувся до м'яча, але його удар заблокував суперник. Ось так страж воріт "біло-синіх" міг врятувати мирову для команди. Футболісти Динамо ще декілька разів були на добиванні, але м'яч так і не перетнув лінію воріт турецького клубу.

Як Шовковський ледь не забив Бешикташу: відео

У тій грі нервову перемогу вирвав Бешикташ – 1:0.

Після цього команди ще двічі зустрічались на одному футбольному полі. У 2016 році у матчі Ліги чемпіонів у Стамбулі динамівці зіграли внічию (1:1), а вдома знищили суперника з Туреччини – 6:0.