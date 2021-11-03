"Барселона думала о том, чтобы купить Цыганкова"
Виктору Цыганкову не удалось отличиться результативными действиями в матче против Барселоны. Но он получил похвалу со стороны соперника.
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Испанский журналист и комментатор Хулио Мальдонадо заявил, что Цыганкову уже давно следует попробовать свои силы в ведущем чемпионате Европы. Представитель СМИ рассказал, что в свое время у Барселоны были планы на трансфер украинского правого вингера.
Цыганковым интересовалась Барселона, это правда. Они думали о том, чтобы купить его. Это игрок высокого уровня. Думаю, ему пора уходить из Динамо, попробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же Барселоны,
– отметил Мальдонадо.
В футбольных кругах уже давно говорят о том, что Виктору нужно не пересидеть в Динамо. Ему нужно вовремя успеть отправиться в топовую команду, где игрок сможет развиваться как футболист.
- К слову, Барселона второй раз подряд обыграла Динамо с минимальным счетом 0:1.
Карьера Цыганкова в Динамо
- Виктор Цыганков – воспитанник киевского клуба. В 2016 году перешел во взрослую команду "Динамо". Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2023 года.
- Футболист является одним из лидеров команды. В сезоне-2021/2022 правый вингер уже отыграл за "бело-синих" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Все результативные действия Виктор совершил в УПЛ.