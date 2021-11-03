"Барселона думала о том, чтобы купить Цыганкова"

Виктору Цыганкову не удалось отличиться результативными действиями в матче против Барселоны. Но он получил похвалу со стороны соперника.

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Испанский журналист и комментатор Хулио Мальдонадо заявил, что Цыганкову уже давно следует попробовать свои силы в ведущем чемпионате Европы. Представитель СМИ рассказал, что в свое время у Барселоны были планы на трансфер украинского правого вингера.

Цыганковым интересовалась Барселона, это правда. Они думали о том, чтобы купить его. Это игрок высокого уровня. Думаю, ему пора уходить из Динамо, попробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же Барселоны,

– отметил Мальдонадо.

В футбольных кругах уже давно говорят о том, что Виктору нужно не пересидеть в Динамо. Ему нужно вовремя успеть отправиться в топовую команду, где игрок сможет развиваться как футболист.

К слову, Барселона второй раз подряд обыграла Динамо с минимальным счетом 0:1.

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