Ротань посвятил выход в четвертьфинал Евро воинам и рассказал, почему бы его называли "ку-ку"

Молодежная сборная Украины окончила групповой этап чемпионата Европы. Наша молодежь одержала 2 победы и однажды сыграла вничью.

В третьем туре чемпионата Европы подопечные Ротаня сыграли в результативную ничью с фаворитами соревнований – сборной Испании (2:2). Главный тренер команды прокомментировал выступления своей команды на групповом этапе.

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Результат посвящается воинам на фронте

Ротань остался доволен текущими результатами молодежки на Евро и поздравил команду с удачными выступлениями в группе, но главное – это качество игры.

Сегодняшним матчем мы подтвердили, что команда на верном пути. В раздевалке стоит тишина, но я сказал ребятам, что если бы 2 года назад, когда мы собрались этой командой, я бы сказал, что мы как минимум будем играть на равных с такой командой как Испания, то, пожалуй, мне никто бы не поверил. Подумали бы, что я какой-нибудь ку-ку. Я поздравляю ребят с этим результатом. А также с хорошей игрой, которая очень важна для меня. Мы долго шли к этому. Хороший матч,

– прокомментировал наставник.

Украинский тренер подчеркнул, что выход в 1/4 финала команда посвящает находящимся на фронте украинским воинам. Молодежка билась за всю Украину, поэтому этот результат для всей страны и ее героев.

Также Ротань напомнил, что два года назад журналисты не верили в команду, поэтому ему приятно, что сейчас мнение о сборной изменилось.

Напомню, что два года назад наши журналисты, говоря о нашей команде, говорили, что это состав, никогда ничего не выигрывавший, что это футболисты, у которых не будет будущего. Возможно, я немного украсил, но что-то подобное было. Поэтому я очень горжусь нашими ребятами. Они стремились, каждый день работали и показали. Очень приятно, что специалисты очень хорошо говорят о нашей команде и делают множество комплиментов. Ребята этого заслужили. Мы стремились улучшать нашу игру, когда 2 года шли к финальной части турнира. Поэтому это вполне заслуга ребят,

– сказал Ротань.

. Следующий матч молодежная сборная Украины сыграет 2 июля в 22:00 против победителя группы D. Это будет четвертьфинал Евро. Среди вероятных соперников: Франция, Италия, Швейцария.