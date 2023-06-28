У третьому турі чемпіонату Європи підопічні Ротаня зіграли у результативну нічию з фаворитами змагань – збірною Іспанії (2:2). Головний тренер команди прокоментував виступи своєї команди на груповому етапі.

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Результат присвячується воїнам на фронті

Ротань залишився задоволений поточними результатами молодіжки на Євро та привітав команду з вдалими виступами у групі, але головне – це якість гри.

Сьогоднішнім матчем ми підтвердили, що команда на правильному шляху. В роздягальні стоїть тиша, але я сказав хлопцям, що якби 2 роки тому, коли ми зібралися цією командою, я сказав би, що ми як мінімум будемо грати на рівних з такою командою як Іспанія, то, мабуть, мені ніхто б не повірив. Подумали б, що я якийсь ку-ку. Я вітаю хлопців з цим результатом. А також з гарною грою, що є надважливим для мене. Ми довго до цього йшли. Гарний матч,

– прокоментував наставник.

Український тренер підкреслив, що вихід в 1/4 фіналу команда присвячує українським воїнам, які знаходяться на фронті. Молодіжка билася за всю Україну, то ж цей результат для всієї країни та її героїв.

Також Ротань нагадав, що 2 роки тому журналісти не вірили у команду, тому йому приємно, що зараз думка про збірну змінилася.

Нагадаю, що два роки тому наші журналісти, говорячи про нашу команду, казали, що це склад, який ніколи нічого не вигравав, що це футболісти, в яких не буде майбутнього. Можливо, я трохи прикрасив, але щось таке подібне було. Тому я дуже пишаюся нашими хлопцями. Вони прагнули, щодня працювали та показали. Дуже приємно, що фахівці дуже гарно говорять про нашу команду та роблять багато компліментів. Хлопці цього заслужили. Ми прагнули покращувати нашу гру, коли 2 роки йшли до фінальної частини турніру. Тому це цілком заслуга хлопців,

– сказав Ротань.

Важливо. Наступний матч молодіжна збірна України зіграє 2 липня о 22:00 проти переможця групи D. Це буде чвертьфінал Євро. Серед можливих суперників: Франція, Італія, Швейцарія.