Ротань пролил свет на травму Мудрика: участие Ваната на Евро-2023 U-21 под вопросом

Уже в среду, 21 июня, молодежная сборная Украины стартует на Евро-2023 U-21. Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань прокомментировал кадровую ситуацию в составе команды.

Наша молодежная сборная солидно усилилась перед стартом чемпионата Европы-2023. Четыре футболиста главной команды страны присоединились к "молодежке" Руслану Ротаню.

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Ротань: Сейчас наши врачи с физиотерапевтами колдуют, чтобы поставить Михаила на ноги

Однако два из них могут не помочь сборной в первом матче против Хорватии. Речь идет о Михаиле Мудрике и Владиславе Ванате. Если о проблемах у Мудрика стало известно еще до 19 июня, то при Ванате информация стала открытием от Ротаня.

У обоих игроков перегрузка после июньских поединков за национальную команду Сергея Реброва. Левый вингер лондонского Челси прихрамывая приехал в расположение "молодежки". Что вызывает большую обеспокоенность.

На предматчевой пресс-конференции Ротань прокомментировал кадровую ситуацию в своей команде.

Руслан Василькович заявил, что физиотерапевты сборной пытаются поставить Мудрика на ноги как можно быстрее. Также главный тренер "сине-желтых" рассказал о Ванате и травмированном Николае Михайленко, которого в заявке сборной вместо защитник Черноморца Владимир Салюк.

Что касается Михаила Мудрика, то у нас есть определенные проблемы с его здоровьем. Немного есть перегрузка. Для молодого игрока травма касающаяся мышц... Сейчас наши врачи с физиотерапевтами колдуют, чтобы поставить Михаила на ноги. Дай бог, чтобы в следующих матчах Михаил появился на поле,

– рассказал Ротань.

"Есть определенные проблемы у Владислава Ваната, также связанные с перегрузкой. Это два игрока, которые сейчас под вопросом. Одна травма, к сожалению, тяжелая. Это Николай Михайленко, он не помощник для нас на этом турнире. От себя мы хотим поддержать Николай. Завтрашний матч для нас важен, чтобы мы бились за Николая. Он очень важный игрок для нас, и не только на футбольном поле", – добавил главный тренер "молодежки".

Оба эти футболиста сыграли в июньских матчах за команду Сергея Реброва. Мудрик из-за травмы пропустил последний поединок против Мальты.

21 июня сборная Украины U-21 сыграет против Хорватии в 19:00 (с Киевом). Где смотреть поединки "сине-желтых" на молодежном Евро-2023 узнайте в материале.

Во втором и третьем туре украинцы сыграют против Румынии (24 июня) и Испании (27 июня).