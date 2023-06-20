Наша молодіжна збірна солідно підсилилась перед стартом чемпіонату Європи-2023. Чотири футболісти головної команди країни приєднались до "молодіжки" Руслана Ротаня.

До теми Мудрик доєднався до "молодіжки" України: вінгер Челсі може пропустити старт Євро-2023

Ротань: Зараз наші лікарі з фізіотерапевтами чаклують, щоб поставити Михайла на ноги

Однак двоє з них можуть не допомогти збірній у першому матчі проти Хорватії. Мова йде про Михайла Мудрика та Владислава Ваната. Якщо про проблеми у Мудрика стало відомо ще перед 19 червня, то за Ваната інформація стала відкриттям від Ротаня.

В обидвох гравців перенавантаження після червневих поєдинків за національну команду Сергія Реброва. Лівий вінгер лондонського Челсі накульгуючи приїхав у розташування "молодіжки". Що викликає велике занепокоєння.

На передматчевій пресконференції Ротань прокоментував кадрову ситуацію у своїй команді.

Руслан Василькович заявив, що фізіотерапевти збірної намагаються поставити Мудрика на ноги якнайшвидше. Також головний тренер "синьо-жовтих" розповів про Ваната та травмованого Миколу Михайленка, якого у заявці збірної замість захисник Чорноморця Володимир Салюк.

Що стосується Михайла Мудрика, то ми маємо певні проблем з його здоров'ям. Трохи є перенавантаження. Для молодого гравця травма, яка стосується м'язів... Зараз наші лікарі з фізіотерапевтами чаклують, щоб поставити Михайла на ноги. Дай боже, щоб у наступних матчах Михайло з'явився на полі,

– розповів Ротань.

"Є певні проблеми у Владислава Ваната, також пов'язані з перенавантаженням. Це два гравці, які зараз під питанням. Одна травма, на жаль, важка. Це Микола Михайленко, він не помічник для нас на цьому турнірі. Від себе ми хочемо підтримати Миколу. Завтрашній матч для нас важливий, щоб ми бились за Миколу. Він дуже важливий гравець для нас, і не тільки на футбольному полі", – додав головний тренер "молодіжки".

Обидва ці футболісти зіграли у червневих матчах за команду Сергія Реброва. Мудрик через травму пропустив останній поєдинок проти Мальти.

Зверніть увагу! 21 червня збірна України U-21 зіграє проти Хорватії о 19:00 (з Києвом). Де дивитись поєдинки "синьо-жовтих" на молодіжному Євро-2023 дізнайтесь у матеріалі.

У другому та третьому турі українці зіграють проти Румунії (24 червня) та Іспанії (27 червня).