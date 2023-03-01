Ротань определился с тренерским штабом сборной Украины и вызовом Коноплянки на игру с Англией

Национальная сборная Украины, наконец-то, получила главного тренера. Руслан Ротань будет руководить действиями "сине-желтых" в ближайшем матче против Англии.

26 марта сборная Украины сыграет первый матч отбора на чемпионат Европы-2024 с командой Англии. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал, на кого он рассчитывает в отчетном поединке.

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Ротань: Коноплянка – кандидат в сборную

41-летний специалист подтвердил, что вызов в ряды сборной может получить игрок Краковии Евгений Коноплянка. Также Ротань прояснил ситуацию с травмированными Ярмоленко и Забарным.

"Я рассчитываю на Коноплянку. Я за ним следил и слежу. Он также кандидат на включение в национальную сборную. Как и все футболисты, которые играют в чемпионате Украины и за границей. Так что все может быть.

Относительно травм Ярмоленко и Забарного мы связывались с врачом. Мы знаем, на сколько времени выпал Андрей. Еще есть время. Надеюсь, что наш капитан сможет подойти к матчу с Англией в форме. Сначала была информация, что Забарный пропустит две недели, но теперь восстановление займет больше времени. Относительно него вопрос открыт", – сказал Ротань.

Кроме того, Ротань рассчитывает на помощь игроков, выступавших под его руководством в "молодежке".

Трубин, Бондаренко, Судаков и Крыськив заслуживают вызова в национальную сборную. Если бы сборную тренировал другой наставник, то они бы тоже попали в состав,

– заявил Руслан Петрович.

Ротань уже определился с тренерским штабом, который будет помогать ему в подготовке к игре против Англии.

Ассистент Сергей Кравченко, тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Иван Баштовой, тренер вратарей Виталий Рева, тренеры-аналитики Евгений Гресь и Владимир Лазаренко,

– рассказал в интервью УАФ Ротань.

Напомним, что Руслан Ротань будет совмещать три тренерских должности. Кроме национальной сборной, он продолжает возглавлять "молодежку", а также Александрию. Кстати, в дебютном матче "горожане" сыграли в результативную ничью с Металлистом 1925.