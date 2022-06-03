European Gymnastics будет принимать заявки на замену Москве до 24 июня

Россию лишили права на проведение чемпионата Европы-2023 по художественной гимнастике. Москва должна принимать этот турнир в мае следующего года, однако из-за спортивных санкций, связанных с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины, у страны-агрессора отобрали это право.

До речі Проти Росії та Білорусі запроваджено 125 спортивних санкцій, – Гутцайт

Теперь Европейская федерация гимнастики ищет нового хозяина турнира. Об этом сообщили на сайте организации.

Исполнительный комитет European Gymnastics принял решение объявить о приеме новых заявок на организацию чемпионата.

В начале марта 2022 года в результате полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси в феврале 2022 года российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Также эти вражеские страны лишили права проведения таких соревнований.

Сейчас санкции бессрочны, однако уже сейчас в Европейской федерации решили, что Россия не сможет принять следующий чемпионат Европы.

European Gymnastics будет принимать заявки на замену Москве до 24 июня 2022 года.

Россия трижды принимала континентальное первенство: Москва – в 2005 и 2006, Нижний Новгород – в 2012 году.

К слову. Дважды Евро по художественной гимнастике проходило в Украине: в 2004 и 2020 его принимал Киев.

Спортивные санкции против России

Недавно премьер-министр Молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что против России и Беларуси введено 125 спортивных санкций (на 30 мая):

олимпийские виды спорта – 43 санкции,

неолимпийские – 68 санкций,

паралимпийские – 12 санкций,

общие для олимпийских и неолимпийских – 2 санкции.

Среди наиболее ощутимых – запрет россиянам и белорусам участвовать во Всемирных Играх-2022. Российские и белорусские сборные отстранены от участия в зимних Паралимпийских Играх и летних Дефлимпийских Играх.

⠀

Санкции ввели UEFA, Европейская спортивная организация глухих (EDSO), крупнейшие международные спортивные федерации: баскетбол (FIBA), теннис (ITF), каратэ (WKF), таэквондо (ITF), дзюдо и другие.