Санкции против российского спорта постепенно увеличиваются

Гутцайт подчеркнул, что Министерство спорта Украины работает над усилением санкционного давления на страны, осуществляющие полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Читайте також Поки Росія не відшкодує нам усі збитки, їм не місце у спортивній спільноті, – Саладуха

По словам министра, главная цель – полная изоляция россиян и белорусов от мирового спорта высших достижений, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины и не будут возмещены все нанесенные ими убытки.

Он рассказал, что против России и Беларуси введено 125 спортивных санкций.

По состоянию на 30 мая применено:

олимпийские виды спорта – 43 санкции,

неолимпийские – 68 санкций,

паралимпийские – 12 санкций,

общие для олимпийских и неолимпийских – 2 санкции.

Среди наиболее ощутимых – запрет россиянам и белорусам участвовать во Всемирных Играх-2022. Российские и белорусские сборные отстранены от участия в зимних Паралимпийских Играх и летних Дефлимпийских Играх.

⠀

Санкции ввели UEFA, Европейская спортивная организация глухих (EDSO), крупнейшие международные спортивные федерации: баскетбол (FIBA), теннис (ITF), каратэ (WKF), таэквон-до (ITF), дзюдо и другие.

⠀

Минспорта находится в тесном взаимодействии со всеми международными федерациями, чтобы санкционный перечень пополнялся и дальше.

Санкции, в частности в спорте, – это результат храброй борьбы наших защитников и защитниц и больших усилий, которые прилагают Президент Владимир Зеленский, Андрей Ермак Денис Шмигаль и вся команда Офис Президента Украины на дипломатическом уровне,

– добавил министр.

"Ангелы спорта"