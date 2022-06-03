European Gymnastics прийматиме заявки на заміну Москві до 24 червня

Росію позбавили права на проведення чемпіонату Європи-2023 з художньої гімнастики. Москва мала б приймати цей турнір у травні наступного року, проте через спортивні санкції, які пов'язані з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, у країни-агресора відібрали це право.

До речі Проти Росії та Білорусі запроваджено 125 спортивних санкцій, – Гутцайт

Тепер Європейська федерація гімнастики шукає нового господаря турніру. Про це повідомили на сайті організації.

Виконавчий комітет European Gymnastics ухвалив рішення оголосити приймання нових заявок на організацію чемпіонату.

На початку березня 2022 року унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі в лютому 2022 року російські та білоруські гімнасти були усунуті від міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Також ці ворожі країни позбавили права на проведення таких змагань.

Наразі санкції є безстроковими, проте вже зараз у Європейській федерації вирішили, що Росія не зможе прийняти наступний чемпіонат Європи.

European Gymnastics прийматиме заявки на заміну Москві до 24 червня 2022 року.

Росія тричі приймала континентальну першість: Москва – у 2005 і 2006, Нижній Новгород – у 2012 році.

До слова. Двічі Євро з художньої гімнастики проходило в Україні: у 2004 і 2020 роках його приймав Київ.

Спортивні санкції проти Росії

Нещодавно прем'єр-міністр Молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що проти Росії та Білорусі запроваджено 125 спортивних санкцій (станом на 30 травня):

олімпійські види спорту – 43 санкції,

неолімпійські – 68 санкцій,

паралімпійські – 12 санкцій,

спільні для олімпійських та неолімпійських – 2 санкції.

Серед найвідчутніших – заборона росіянам і білорусам брати участь у Всесвітніх Іграх-2022. Російські та білоруські збірні усунено від участі у зимових Паралімпійських Іграх та літніх Дефлімпійських Іграх.

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Санкції запровадили UEFA, Європейська спортивна організація глухих (EDSO), найбільші міжнародні спортивні федерації: з баскетболу (FIBA), тенісу (ITF), карате (WKF), таеквондо (ITF), дзюдо та інші.