Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) по итогам конгресса считает маловероятным возвращение лучников из России и Беларуси к соревнования в 2023 году. О таких выводах сообщила пресс-служба организации и объяснила причину.
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Возникли проблемы с доказательством нейтральности
После начала полномасштабной захватнической войны России против Украины World Archery устранила в 2022 году спортсменов из стран-агрессорок от соревнований под своей эгидой. После рекомендации МОК допустить этих атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе, исполком World Archery предварительно одобрил возвращение лучников из России и Белоруссии, но с определенными условиями.
Организация определила пять пунктов для россиян и белорусов, которым следует отвечать, чтобы иметь нейтральный статус. Письма с описанием условий были направлены национальным федерациям России и Беларуси в мае 2023 года. Однако до сих пор им не удалось подтвердить свою нейтральность.
Российская федерация ответила, что работает над снятием ограничения на предоставление персональных данных, а вот белорусская – не будет подавать никаких заявок из-за позиции федерации Украины относительно местных лучников. Поэтому Международная федерация стрельбы из лука не может начать проверку, ведь не получила официального одобрения предложенного процесса от национальных федераций стран-террористок.
Вице-президент World Archery Йорг Брокамп, который является главой рабочей группы по допуску российских и белорусских лучников, сообщил, что из-за проблем с подтверждением статуса нейтральности, возвращение спортсменов из России и Беларуси в 2023 году маловероятно.
Если мы говорим о нейтральном индивидуальном спортсмене из России или Беларуси, то мы должны дойти до пятого этапа проверки, а мы достаточно далеки от этого. Такая ситуация на данный момент, и вы, возможно, лучше меня знаете календарь и все международные события, запланированные на 2023 год. Думаю, я могу сказать, что в 2023 году у нас не будет ни российских, ни белорусских спортсменов ни на каких соревнованиях,
– заявил Брокамп.