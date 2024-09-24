Подействовала магия фамилии: Шевченко остановил попытку вернуть Россию в турниры УЕФА

Друзья страны-агрессора не оставляют попыток вернуть Россию в мировой футбол. Очередная такая инициатива состоялась во время встречи президентов европейских федераций.

Коалицию союзников России возглавил президент Федерации футбола Греции Макис Гагацис. Он выступил с предложением вернуть российские юношеские и молодежные команды к международным соревнованиям под эгидой УЕФА. Об этом рассказал Виктор Вацко в своей авторской программе.

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Шевченко задавил авторитетом приспешников России

Греческий пророссийский функционер мотивировал свою инициативу нарративом, что "дети не должны страдать от политики". Его предложение поддержали представители федераций Казахстана, Черногории, Боснии и Герцеговины, России и Беларуси. В случае успеха это легитимизировало бы в будущем возвращение взрослых команд страны-агрессора.

Справка. Макис Гагацис – президент Федерации футбола Греции ранее работал на руководящих должностях клуба ПАОК. Владельцем этой команды является российский олигарх Иван Саввиди, который публично приветствовал аннексию Крыма.

Против инициативы пророссийских сил выступил президент УАФ Андрей Шевченко, который имеет значительный авторитет в УЕФА. Обладатель "Золотого мяча" 2004 года напомнил присутствующим об ордере Международного суда в Гааге на арест президента России Владимира Путина. Российского диктатора обвиняют в похищении детей с оккупированных территорий Украины. Поэтому кремлевский пропагандистский нарратив о "невинных российских детей" рассыпался против такого аргумента.

Напомним, что в прошлом году уже была попытка вернуть юношеские и молодежные сборные России к международным турнирам. Однако из-за бойкота ведущих ассоциаций УЕФА решила отступить.