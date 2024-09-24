Коаліцію союзників Росії очолив президент Федерації футболу Греції Макіс Гагацис. Він виступив із пропозицією повернути російські юнацькі та молодіжні команди до міжнародних змагань під егідою УЄФА. Про це розповів Віктор Вацко у своїй авторській програмі.

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Шевченко задавив авторитетом посіпак Росії

Грецький проросійський функціонер мотивував свою ініціативу наративом, що "діти не повинні страждати від політики". Його пропозицію підтримали представники федерацій Казахстану, Чорногорії, Боснії та Герцеговини, Росії та Білорусі. У разі успіху це легітимізувало б у майбутньому повернення дорослих команд країни-агресорки.

Довідка. Макіс Гагацис – президент Федерації футболу Греції раніше працював на керівних посадах клубу ПАОК. Власником цієї команди є російський олігарх Іван Саввіді, який публічно вітав анексію Криму.

Проти ініціативи проросійських сил виступив президент УАФ Андрій Шевченко, який має значний авторитет в УЄФА. Володар "Золотого м'яча" 2004 нагадав присутнім про ордер Міжнародного суду в Гаазі на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Російського диктатора звинувачують у викраденні дітей з окупованих територій України. Тож кремлівський пропагандистський наратив про "невинних російських дітей" розсипався проти такого аргументу.

Нагадаємо, що торік вже була спроба повернути юнацькі та молодіжні збірні Росії до міжнародних турнірів. Проте через бойкот провідних асоціацій УЄФА вирішила відступити.