Голуб: Им безразлично, что большинство россиян и белорусов поддерживают уничтожение украинцев

Чемпионка Европы Богдана Голуб будет пропускать этот престижный старт из-за участия в них российских спортсменов. Девушка опубликовала мощный пост в своем фейсбуке.

Стоит прочесть Сборную Украины по боксу заставили выступать под нейтральным флагом на ЧЕ через россиянина

Украинка призналась, что с 24 февраля ей сложно сконцентрироваться на тренировочном процессе, ведь ежедневно оккупанты обстреливают украинские города и уносят жизни у украинцев. Голуб еще раз заметила, что спорт не может быть вне политики.

Богдана добавила, что на чемпионат мира-2022 в Эмиратах, который состоится в ноябре, зарегистрирована вся сборная россии. Голуб призналась, что ожидала такого поворота событий, но не так быстро. Потому украинка отказалась от участия в соревнованиях.

Я, Голуб Богдана Олеговна, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, член сборной команды Украины по джиу-джитсу, чемпионка Европы-2022, вицечемпионка Всемирных игр 2022, черный пояс из бразильского джиу-джитса, категорически против и бойкотую чемпионат мира 2022 джиу в Эмиратах,

– написала спортсменка.

В Министерстве молодежи и спорта Украины и украинской Ассоциации джиу-джитсу понимают такое решение спортсменки. Не скажешь о международных учреждениях.

Официальный ответ IJJF, Международной Федерации Джиу понимают ситуацию, поддерживают Украину, однако в их спорте должен быть "мир, дружба, жвачка". Поэтому россия и белорусь – это очень желанные гости для них на всех соревнованиях. И безразлично, что большинство россиян и белорусов поддерживают уничтожение украинцев,

– подытожила Богдана Голуб.



Богдана Голуб пропустит ЧМ через Россию / Фото из фейсбука спортсменки

Джиу-джитсу – японское боевое искусство, изучающее технику и тактику ведения ближнего боя с одним или несколькими соперниками, с оружием и без нее.

Напомним, что на Юниорском чемпионате Европы по боксу в Италии сборную Украины вынудили выступать под нейтральным флагом. Украинские боксеры отказались выходить на ринг без сине-желтого флага.