Голуб: Им безразлично, что большинство россиян и белорусов поддерживают уничтожение украинцев
Чемпионка Европы Богдана Голуб будет пропускать этот престижный старт из-за участия в них российских спортсменов. Девушка опубликовала мощный пост в своем фейсбуке.
Стоит прочесть Сборную Украины по боксу заставили выступать под нейтральным флагом на ЧЕ через россиянина
Украинка призналась, что с 24 февраля ей сложно сконцентрироваться на тренировочном процессе, ведь ежедневно оккупанты обстреливают украинские города и уносят жизни у украинцев. Голуб еще раз заметила, что спорт не может быть вне политики.
Богдана добавила, что на чемпионат мира-2022 в Эмиратах, который состоится в ноябре, зарегистрирована вся сборная россии. Голуб призналась, что ожидала такого поворота событий, но не так быстро. Потому украинка отказалась от участия в соревнованиях.
Я, Голуб Богдана Олеговна, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, член сборной команды Украины по джиу-джитсу, чемпионка Европы-2022, вицечемпионка Всемирных игр 2022, черный пояс из бразильского джиу-джитса, категорически против и бойкотую чемпионат мира 2022 джиу в Эмиратах,
– написала спортсменка.
В Министерстве молодежи и спорта Украины и украинской Ассоциации джиу-джитсу понимают такое решение спортсменки. Не скажешь о международных учреждениях.
Официальный ответ IJJF, Международной Федерации Джиу понимают ситуацию, поддерживают Украину, однако в их спорте должен быть "мир, дружба, жвачка". Поэтому россия и белорусь – это очень желанные гости для них на всех соревнованиях. И безразлично, что большинство россиян и белорусов поддерживают уничтожение украинцев,
– подытожила Богдана Голуб.
Богдана Голуб пропустит ЧМ через Россию / Фото из фейсбука спортсменки
Напомним, что на Юниорском чемпионате Европы по боксу в Италии сборную Украины вынудили выступать под нейтральным флагом. Украинские боксеры отказались выходить на ринг без сине-желтого флага.