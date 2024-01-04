Польский шахматист отказался пожать руку сопернику, который активно поддерживает войну своей террористической страны против Украины. Этот поступок вызвал большое уважение среди мирового сообщества и в очередной раз напомнил, как нужно относиться к "нейтральным" спортсменам, имеющим имперскую болезнь.

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Поддержка войны принесла справедливые последствия

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин впервые прокомментировал произошедший в Узбекистане инцидент. Он рассказал, что такой жест от Яна-Кшиштофа Дуды имел не только общественный резонанс, но и запустил процессы, которые уже повлияли на его участие в будущих турнирах, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Стали раскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал "зону СВО" с гуманитарными миссиями. После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором сообщил, что теперь мне запрещено участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте, – посетовал россиянин.

Хисматуллин также добавил, что не соглашается, но уважает решение Дуды не подавать ему руку перед началом партии из-за несогласия с позицией и деятельностью, которую ведет шахматист, когда поддерживает агрессию России.

Интересно. Также на чемпионате мира в Самарканде произошел еще один зашквар с участием россиян. Даниил Дубов и Ян Непомнящий устроили клоунаду во время очной встречи. Они закончили игру за 13 ходов, делая ходы только лошадьми и не побив ни одной фигуры, после чего согласились на ничью. За это обоим было назначено техническое поражение. В итоге Дубов уступил чемпиону мира Карлсену по результатам турнира всего на 0.5 балла.